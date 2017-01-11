موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ضبط سكرتير عام حى شرق الإسكندرية لتقاضيه رشوة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها ضبط هيئة الرقابة الإدارية سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين من بينهم أحد الأشخاص منتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية وذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 الف جنية على سبيل الرشوة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار

تسلمت نيابة عين شمس تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة اخطارا يفيد بوقف الرائد "وائل ف" ضابط قسم عين شمس عن العمل وإحالته لمجلس تأديب وذلك عقب اتهامه بتزوير وتلفيق محضر ضد مواطن بزعم حيازته سلاح أبيض وهتك عرضه بأن أجبره على خلع ملابسه.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الأربعاء، بحبس كلا من "أحمد.ف" مجند "23" سنة، و"إبراهيم.م" 45 سنة رقيب أول بأكاديمية الشرطة عامين لاتهامهما بتخريب وسرقة خزينة بأحد مكاتب أكاديمية الشرطة واستيلائهما على طبنجة ميرى والذخيرة الخاصة بالطبنجة، و3 آلاف 220 جنيها و3 آلاف 210 دولارات أمريكيا من الخزينة.

أعلن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودى، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج فى موسم حج هذا العام 1438هـ، ورفع أعداد الحجاج من الخارج والداخل، وتمكين الدول الإسلامية الراغبة فى رفع أعداد حجاجها لهذا العام من زيادة الأعداد، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

قرر المستشار شريف توفيق، محامى عام أول نيابات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إحالة قضية متهم فيها 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتهريب 171 كيلو هيروين عن طريق سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفاً سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة.

وأشار أن زيادة الأسعار ستطول 10 % فقط من أدوية علاج الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التى سترتفع أسعارها خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس .

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، من خلال بوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين التى تعمل الوزارة على حمايتها وتطويرها بشكل مستمر، من خلال لجان المراقبة والمتابعة الميدانية ومراكز التواصل الإلكترونى لتلقى الشكاوى والملاحظات.

يرصد "اليوم السابع" أهم ما تناولته الصحف الأوروبية صباح اليوم، الأربعاء، على رأسها المواجهة النارية بين برشلونة وبيلباو فى إياب دور الـ16 لكأس ملك أسبانيا، أنريكى يطالب اللاعبين بالعودة على كامب نو بعد الخسارة فى الذهاب بنتيجة 2/1، دانى كارفخال يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد، جيمس رودريجيز يرفض عرضاً صينياً بـ30 مليون يورو سنوياً، كأس العالم سيكون من 48 منتخباً بفرمان من إنفانتينو رئيس الفيفا، قلق متزايد داخل أرسنال لعدم تجديد عقود سانشيز وأوزيل حتى الآن.

فى كل ليلة جديدة، تهدأ نفوس وتغمض عيون، على امتداد الأرض يخرج ملايين الناس من عالم الحركة إلى عالم الثبات، يغيبون عن إيقاع الحياة اللاهث والصاخب إلى مساحة من الراحة والوداعة والدعة، فقط يبقى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ليلهم كنهارهم، وإيقاع حياتهم واحد، وعيونهم مفتوحة على اتساعها لا يلتقى جفناها، رجال حرس الحدود الذين يحملون على عاتقهم مهمة تغليف هذا الوطن بغلاف من الأمن والثقة والاستقرار، كأنهم الضلوع التى تصنع قفصًا صدريًّا يحوط القلب ويحفظه، ومهما تخيلت أو أعملت فكرك فى تخيل واقعهم وشكل حياتهم، لن تقع على الحقيقة الكاملة إلا إن عشت عيشتهم وخضت تجربتهم، وكان لنا هذا الشرف بزيارتهم ومشاركتهم جانبًا من جوانب حياتهم الشريفة والملهمة.. ثلاثة أيام هى قوام رحلة "اليوم السابع" إلى الحدود الدولية الغربية، فى زيارة لقوات حرس الحدود المصرية، بدأت بالسفر من أحد المطارات العسكرية بالقاهرة باتجاه النقطة الحدودية، وكان الهبوط فى المطار العسكرى المقابل بعد رحلة مجهدة على متن الطائرة، كنوع من الوقوف على مسرح العمليات الحربية.

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، وثلاثة آخرين بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر بـ800 ألف جنيه.