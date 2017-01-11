ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 30 قتيلًا

أعلنت سلطات تايلاند، إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد إلى 30 شخصًا، خلال الأيام الثمانية الماضية حيث لم تشهد البلاد مثل تلك الفيضانات منذ 30 عامًا.

وأضافت السلطات، أنه تعذر الوصول برًا إلى جنوب البلاد، بعد إنهيار جسرين، فيما توقفت حركة القطارات على بعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة بانكوك.

واستعانت الحكومة بالجيش لتوزيع الغذاء على السكان وإخلاء مئات العالقين في المناطق المنكوبة، موضحة أن الفيضانات طالت 12 مقاطعة واجتاحت أكثر من 360 ألف منزل، وشردت أكثر من مليون ومائة ألف شخص.

كما أشارت السلطات إلى تعرض القطاع السياحي إلى خسائر فادحة، بسبب إلغاء الحجوزات الفندقية.

كما توقعت وكالة الأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار على مناطق جنوب البلاد التي تضم شواطئ ومنتجعات تجذب الملايين من السياح سنويا.

أ ش أ