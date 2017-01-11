«تموين بورسعيد»: وقف حركة البطاقات التموينية حتى نهاية فبراير المقبل

المراسل: جمال نوفل

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم البدء فى وقف حركة البطاقات التموينية بالمكاتب الخاصة بالمديرية، كإضافة المواليد – والنقل من بدال لاخر- الطلاق، بناءً على تعليمات الوزير فى القرار الصادر برقم “2″ لسنة 2017.

ومن جانبه أوضح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم استثناء حالات الخصم من البطاقات التموينية للوفاة، السفر للخارج، وازدواج الصرف من القرار الصادر، حيث يتم الوقف للخصم من الأسرة للبدء فى إجراءات بطاقة جديدة أو غيرها، مع استمرار إصدار البطاقات بدل تالف وبدل فاقد، مضيفاً أنه سيتم انتهاء فترة الوقف يوم 28 فبراير المقبل، على أن يبدأ استئناف العمل بحركة جميع البطاقات التموينية أول مارس المقبل.

وأضاف، أن وزير التموين أصدر قرارًا بالموافقة لأصحاب المخابز البلدية في ‏المحافظة بطلب تقسيط المبالغ المستحقة عليهم نتيجة ارتكاب أى مخالفات سابقة أو لاحقة، تتراوح بحد أقصي ثمانية عشر شهرًا من ‏تاريخ سداد أول قسط ‏، وذلك لتمكين أصحاب المخابز من سداد ‏المبالغ المستحقة عليهم واستمرارهم في مزاولة النشاط لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.