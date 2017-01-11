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قناة ليبية:حاملة طائرات روسية تصل سواحل طرابلس.. ومصادر عسكرية ليبية تنفى

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قناة ليبية:حاملة طائرات روسية تصل سواحل طرابلس.. ومصادر عسكرية ليبية تنفى قناة ليبية:حاملة طائرات روسية تصل سواحل طرابلس.. ومصادر عسكرية ليبية تنفى

>كتب أحمد جمعة

قالت قناة "الليبية" عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى، إن حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" وصلت إلى المياه الإقليمية الليبية.

 

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبى لم تكشف عن وصول أى قطع بحرية للمياه الإقليمية الليبية، فيما وصلت ثلاث قطع بحرية إيطالية إلى العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعات فى إطار اتفاق بين روما وطرابلس لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 

من جانب آخر نفى مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى مزاعم القناة الليبية بشأن وصول حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" إلى المياه الإقليمية الليبية.

 

 

وأكدت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء أن ما بثته القناة الليبية ليس له أى أساس من الصحة.

 

 

وحول ما تردد من توجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى القاعدة البحرية فى مدينة طبرق للقاء وفد عسكرى روسى أجاب المصدر " كلام غير صحيح وليس له أى أساس من الصحة والمشير خليفة حفتر متواجد فى مكتبه ولم يتوجه إلى طبرق".

 

 

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي لم تكشف عن وصول أى قطع بحرية للمياه الإقليمية الليبية خلال الفترة المقبلة.

 

 

وفى سياق متصل، وصلت ثلاث قطع بحرية إيطالية إلى العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعات فى إطار اتفاق بين روما وطرابلس لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع التسلل إلى أوروبا عبر مناطق الغرب الليبى.

 


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