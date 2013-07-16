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الببلاوي يستقبل مستشار وزير النقل ووكيل وزارة التربية والتعليم

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الببلاوي يستقبل مستشار وزير النقل ووكيل وزارة التربية والتعليم الببلاوي يستقبل مستشار وزير النقل ووكيل وزارة التربية والتعليم

 

 

رئيس الوزرء الدكتور حازم الببلاوي

استقبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف اليوم الدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل،  الذي صرح عقب المقابلة بأنه تم تكليفه بتولي وزارة النقل.

وقال الدكتور سلطان إن توجيهات الببلاوي له بوضع رؤية استراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة وإعداد كوادر شابة بالوزارة والعمل على تشجيع الاستثمارات لقطاعات النقل المختلفة.

وفي نفس السياق أجرى الببلاوي مقابلة مع الدكتور رضا مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم،  والذي صرح عقب المقابلة بأنها تناولت الوضع في الوزارة وأسلوب عملها والاطمئنان على أحوالها خاصة وأن وزارة التربية والتعليم تعد من أكبر وزارات الدولة ويعمل بها ثلث العاملين في الدولة وبها 20 مليون طالب.

وأكد أنه أبلغ رئيس الوزراء المكلف استعداده للعمل في أي مكان وأي موقع .

 

 

أ ش أ

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