إحالة 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى للجنايات لاتهامهم بتهريب 171كيلو هيروين

قرر المستشار شريف توفيق، محامى عام أول نيابات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إحالة قضية متهم فيها 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتهريب 171 كيلو هيروين عن طريق سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

وكانت القوات البحرية جنوب البحر الأحمر، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمخدرات، قد تمكنت من ضبط أكبر شحنة مخدرات قبل دخولها البلاد عن طريق سواحل جنوب البحر الأحمر، عبارة عن 171 كيلو هيروين خام، على متن مركب بالقرب من سواحل منطقة برنيس جنوب البحر الأحمر.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة للمخدرات، مفادها قيام مجموعة من المهربين، من جنسيات مختلفة، بتهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين عن طريق جنوب البحر الأحمر، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القوات البحرية، وتم إعداد أكمنة لضبطهم، وبالفعل تمكنت القوات البحرية من ضبط مركب تقل على متنها 171 كيلو هيروين مخدر بحوزة 4 إيرانيين وهنديين وباكستانى الجنسية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على نيابة جنوب البحر الأحمر، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم اليوم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم أصدر المحامى العام قرار إحالة القضية لمحكمة الجنايات.