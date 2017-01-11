السعودية تقرر زيادة أعداد الحجاج الموسم الجديد بالتزامن مع انتهاء توسعة الحرم

كتبت ميرفت رشاد

أعلن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودى، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج فى موسم حج هذا العام 1438هـ، ورفع أعداد الحجاج من الخارج والداخل، وتمكين الدول الإسلامية الراغبة فى رفع أعداد حجاجها لهذا العام من زيادة الأعداد، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الحج السعودية، أن ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أكد فى توجيهاته توسيع الفرص لراغبى الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجى، وصولا للأعداد المعمول بها قبل عام 1433 هـ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى، التى يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.