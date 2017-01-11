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اتفاقية تعاون لتطوير المرحلة الأخيرة بمنطقة زرزارة في بورسعيد

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اتفاقية تعاون لتطوير المرحلة الأخيرة بمنطقة زرزارة في بورسعيد اتفاقية تعاون لتطوير المرحلة الأخيرة بمنطقة زرزارة في بورسعيد

محافظ بورسعيد

المراسل – جمال نوفل:

وقع كل من الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات،  واللواء عادل الغضبان، محافظ ورسعيد، اتفاقية تعاون بشآن تطوير المرحلة الأخيرة لمنطقة زرزارة بالمحافظة.

وتنص الاتفاقية على إنشاء  26 عمارة سكنية، لتوفير  624 وحدة سكنية بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة اجمالية 82.7 مليون جنيه.

وأضاف نائب الوزير، أنه سيتم تخصيص تلك الوحدات لأهالى منطقة زرزارة ، الذين لم يتم تسكينهم فى المرحلة الآولى والثانية للمشروع مؤكدًا أنه بإتمام بناء تلك الوحدات يكون قد تم تسكين كافة قاطنى منطقة زرزارة العشوائية.

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