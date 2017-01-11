ضبط مجند بحوزته 60 قرصا مخدرا قبل تسليمها لمحتجز بقسم الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على مجند بقسم شرطة الطالبية؛ عثر بحوزته على مواد وأقراص مخدرة كان فى طريقه لإيصالها لأحد المحتجزين بالقسم.

تلقى اللواء هشام العراقى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بضبط مواد مخدرة بحوزة مجند بقسم شرطة الطالبية وتبين من خلال التحريات ضبط المجند "محمد.أ" 23 عاما، المعين لتأمين باب الحجز، وبحوزته 40 قرصا لعقار الأبتريل، و10 أقراص لعقار الترامادول، و10 جرام هيروين، وكيس بداخله مادة الفودو المخدرة، ومبلغ 130 جنيها.

واعترف المجند باتفاقه مع المتهم "إسماعيل.أ" 28 عاما، المحبوس بالحجز على ذمة قضية (قتل) باستلام المضبوطات من إحدى السيدات المتوقفة بجوار القسم، وإدخالها له بالحجز مقابل تحصله على مبلغ مالى.