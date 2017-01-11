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مصر تدين الهجوم الإرهابي في «قندهار» وتعرب عن تعازيها لشهداء الإمارات

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مصر تدين الهجوم الإرهابي في «قندهار» وتعرب عن تعازيها لشهداء الإمارات مصر تدين الهجوم الإرهابي في «قندهار» وتعرب عن تعازيها لشهداء الإمارات

وزارة الخارجية

أدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الثلاثاء،  بمقر محافظ إقليم قندهار، وأسفر عن إصابة سفير دولة الإمارات العربية لدى أفغانستان واستشهاد خمسة دبلوماسيين من دولة الإمارات خلال مهمة للإقليم، تستهدف تنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية.

وأعربت مصر في بيان صادر عن خالص التعازي لدولة الإمارات العربية الشقيقة في مصابيها ولأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مشددًا على أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني الدول العربية عن مكافحة تلك الظاهرة، ومساعدة الشعب الأفغاني على استئصال آفة الإرهاب.

وأثبت البيان على وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في تلك المحنة، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله والجهات الداعمة له من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.

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