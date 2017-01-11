اليوم.. وفدان روسيان يصلان القاهرة لتفقد مطاري شرم الشيخ والغردقة

يصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأربعاء، وفدان روسيان، قادمين من موسكو عبر ايطاليا في زيارة تستغرق ٥ أيام، لتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ ، ويصل الوفدان علي الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وذلك لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وموسكو، لتوقفها منذ حادث سقوط الطئرة الروسية بصحراء شمال العريش وبالتحديد في منطقة الحسنة.

وقال مصدر رفيع المستوي بوزارة الطيران المدني، في تصريحات صحفية، إن الوفدان سيقومان خلال الزيارة بمتابعة الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول بالمطارين، وذلك ضمن الإتفاقات الجارية بين وزارة الطيران المدني والمسئولين الروسيين قبل استئناف الرحلات الروسية إلي المطارات المصرية .

وأشار المصدر الي أنه فور وصول الوفدين من ايطاليا، سوف يتم انهاء اجراءات سفرهما علي الرحلات الداخلية المتجهة الي شرم الشيخ والغردقة ، وذلك لتبدأ جولتهم هناك ، وسوف تشمل متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بالمطارين ، منذ لحظة دخول الراكب إلى صالة السفر، وحتى صعوده على الطائرة، كذلك الإجراءات التى تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة، التى تم تركيبها بالمطارين ، وكذلك متابعة عمل الوجبات وخط سيرها من خروجها من “الكترينج” وحتي لحظة صعودها علي الطائرات .

وتأتي زيارة الوفدين بعد زيارة وفد أخر لمطار القاهرة الدولي منذ أسبوعين ، حيث تفقد صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم “2″ الجديد ، وعقد أيضا الوفد جلسة مباحثات مع الأجهزة العاملة بالمطار وقيادات وزارة الطيران المدني .

يذكر أن، وفدين روسيين كانا تفقدا مطاري الغردقة وشرم الشيخ نهاية سبتمبر من العام الماضي ، وظلا الوفدان هناك لمدة ٥ أيام تفقدا إجراءات المطا ، وضم الوفدان ٩ خبراء من أمن الطيران الروسي.