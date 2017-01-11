عمر طاهر يحتفل بتوقيع ومناقشة أحدث كتبه «صنايعية مصر» السبت المقبل

يحتفل الكاتب عمر طاهر بتوقيع ومناقشة أحدث كتبه “صنايعية مصر”، بالندوة المقامه له بالمركز المصري الأمريكي للكتاب “فرع زيزينا”، في السابعة مساء السبت المقبل 14 يناير.

> الكتاب يرصد سيرة 42 شخصية لم تسلط عليهم الأضواء، رغم تقديمهم ابتكارات مؤثرة فى حياة المصريين، منهم “الشبراويشى” صاحب كولونيا”555″،عاطف منتصر”أول من ادخل صناعة الكاسيت”،وغيرهم.

> عمر كشف مؤخرا انه بدأ الأعداد لمشروع الكتاب منذ3سنوات،حيث بدأ بترشيح ودراسة مشوار ما يقرب من الـ 72شخصية، قبل أن يستقر على تقديم سيرة 42 منهم.

> وفي مقدمة الكتاب قال”هناك أشخاص ساهموا في رسم ملامح هذا البلد وتاريخ حياة سكانه، دون أن يحصلوا على نصيبهم من الضوء والمحبة والاعتراف بالفضل. في هذا الكتاب ما تيسر من سيرة بعضهم”.