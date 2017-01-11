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عصام الحضرى يحرس مرمى المنتخب أمام مالى

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عصام الحضرى يحرس مرمى المنتخب أمام مالى عصام الحضرى يحرس مرمى المنتخب أمام مالى

>كتب محمد مراد

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على الدفع بعصام الحضرى لحراسة مرمى الفراعنة أمام مالى فى اللقاء، المقرر له 17 يناير فى افتتاح مباريات الفراعنة بأمم أفريقيا 2017 بالجابون.

 

يبدأ منتخب مبارياته فى المجموعة الرابعة بمواجهة مالى يوم 17 يناير فى التاسعة مساءً، ثم أوغندا يوم 21 وغانا يوم 25 على أن يصعد الأول والثانى لدور الـ8.

 

جاء الاستقرار على الحضرى بحكم خبرته الدولية الكبيرة وتألقه فى آخر مباراتين أمام غانا والكونغو فى التصفيات المونديالية وكان أحد العناصر المميزة، ورفض الجهاز الربط بين مستوى الحارس مع دجلة ومستواه فى وكذلك بسبب صعوبة المباريات الافتتاحية والتى يبدأها الفراعنة بمواجهة مالى يوم 17 من يناير الجارى، والتى تحتاج إلى الخبرات المتوفرة فى الحضرى، الذى شارك فى 6 بطولات أمم أفريقيا من قبل ومن بعده شريف إكرامى حارس الأهلى.

 

 


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مصر 365

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