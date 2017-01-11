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بعد «التون جون».. بريطانيتان ترفضان الغناء في حفل تنصيب «دونالد ترامب» رئيسًا

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بعد «التون جون».. بريطانيتان ترفضان الغناء في حفل تنصيب «دونالد ترامب» رئيسًا بعد «التون جون».. بريطانيتان ترفضان الغناء في حفل تنصيب «دونالد ترامب» رئيسًا

كتب_مصطفى حمزة أعلنت المغنيتان البريطانيتان “تشارلوت تشرتش” و”ريبيكا فيرجسون”، إنهما رفضتا دعوات من فريق الرئيس الأمريكي “دونالد ” للغناء في حفل تنصيبه في 20 يناير المقبل. وكان نجم البو ب البريطانى السير “إلتون جون”،قد نفى ايضا انه سيغنى بالحفل،على عكس ما اعلنه المستشار الأقتصادى لترامب. ووجهت “تشرتش” عبر صفحتها بموقع تويتر،رسالة إلى ترامب،وقالت فيها “فريقك طلب مني أن أغني في حفل تنصيبك. مجرد بحث بسيط على الانترنت سيظهر أنني أعتقد أنك مستبد. إلى اللقاء.” أما “ريبيكا فيرجسون” فأكدت انها تراجعت عن المشاركه ،عقب رفض الفريق التابع لترامب،تقديمها أغنية مناهضة للعنصريه.

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