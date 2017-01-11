أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 عاطلين قتلوا عاملاً وأصابوا شقيقه خلال سرقة منزل بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 3 عاطلين قتلوا عاملاً وأصابوا شقيقه خلال سرقة منزل بالمنوفية ضبط 3 عاطلين قتلوا عاملاً وأصابوا شقيقه خلال سرقة منزل بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

 

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط 3 عاطلين متهمين بقتل عامل وإصابة شقيقه اثناء شروعهم فى سرقة منزل المجنى عليهما.

 

تلقي اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بمصرع عبد السلام سالم محمد 23 عام، وإصابة شقيقه هيثم 28 عام بطلق خرطوش.

وبسؤال سامي محمد عبد السلام 48 عام ومقيم بقرية ميت بره، قررأنه حال تواجد بمنزله علم من الاهالي قيام مجهولين بسرقة منزل السيد عبد الحميد المجارو لمنزله.

على الفور قرر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية ، والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة للقبض على الجناه.

وبانتشار المخبرين السريين تبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين هم" أحمد م ا ا 23عام"، مسجل خطر، و"حسنى ع ع م " ومقيم ميت بره العجوزة مسجل خطر، و"الديساوي ا ا 31 عام " مسجل خطر.

وبمواجهة الاول اعترف بارتكابة الواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث وتم ضبط السلاح المستخدم وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365