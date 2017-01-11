ضبط 3 عاطلين قتلوا عاملاً وأصابوا شقيقه خلال سرقة منزل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط 3 عاطلين متهمين بقتل عامل وإصابة شقيقه اثناء شروعهم فى سرقة منزل المجنى عليهما.

تلقي اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بمصرع عبد السلام سالم محمد 23 عام، وإصابة شقيقه هيثم 28 عام بطلق خرطوش.

وبسؤال سامي محمد عبد السلام 48 عام ومقيم بقرية ميت بره، قررأنه حال تواجد بمنزله علم من الاهالي قيام مجهولين بسرقة منزل السيد عبد الحميد المجارو لمنزله.

على الفور قرر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية ، والرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة للقبض على الجناه.

وبانتشار المخبرين السريين تبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين هم" أحمد م ا ا 23عام"، مسجل خطر، و"حسنى ع ع م " ومقيم ميت بره العجوزة مسجل خطر، و"الديساوي ا ا 31 عام " مسجل خطر.

وبمواجهة الاول اعترف بارتكابة الواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث وتم ضبط السلاح المستخدم وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.