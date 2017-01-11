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سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على زبائنه بمصر القديمة

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سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على زبائنه بمصر القديمة سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين قبل ترويجها على زبائنه بمصر القديمة

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل، وبحوزته ربع كيلو هيروين أثناء توزيعها على زبائنه بمنطقة القديمة.

 

البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والذين تمكنوا من ضبط "حسين.ى" 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 15481 لسنة 2014م المعادى "مخدرات" أثناء استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية ملكه"، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 255 جرام، ومبلغ مالى 200 جنيه .

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بمنطقة الصف، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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مصر 365

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