«الإسكندرية للبترول»: الانتهاء من تطوير طريق السد العالي تمهيدًا لافتتاحه في ذكرى أعياد سيناء

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة التخطيطية لعام 2017/2018 لكل من شركتي العامرية والإسكندرية للبترول، بحضور وكيلا أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة إيجاس وإيكم والمحاسب محمد حنفي وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى الوزارات المعنية.

> واستعرض وخلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، المهندس نبيل عفيفى رئيس الشركة الدور الذي قام به قطاع البترول لتنفيذ عدد من الطرق الحيوية بمحافظة الإسكندرية لخدمة المشروعات والتيسير على المواطنين في مناطق حيوية وتيسير حركة نقل البضائع وتحسين البنية التحتية بالمحافظة ، موضحًا أن شركات البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية بادرت بتنفيذ مشروعى تطوير ورفع كفاءة طريق أرض النهضة بالعامرية بطول 5.2 كم و طريق السد العالى بطول 2.2 كم وذلك بإجمالى تكلفة تقدر بأكثر من 52 مليون جنيه.

ولفت “عفيفي” إلى الانتهاء من أعمال طريق أرض النهضة و العمل على استكمال الأعمال النهائية بطريق السد العالى تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله فى ذكرى اعياد تحرير سيناء فى الخامس والعشرين من ابريل المقبل، وأن هذه المشروعات تأتى من منطلق التزام شركات المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية بدور قطاع البترول فى التنمية المجتمعية و تطوير البيئة المحيطة ومساندة خطط الحكومة لتنمية المجتمع والنهوض بالخدمات .

> و أضاف أنه إلى جانب هذه الطرق الرئيسية قام قطاع البترول بتنفيذ عدد من الطرق المؤدية إلى شركات البترول بالإسكندرية تتضمن مشروع المرحلة الثانية لتأهيل طرق المنطقة البترولية الأولى وتشمل الطريق المؤدى إلى مستودع شركة التعاون للبترول بالمكس بتكلفة تقدر بحوالى 5 ملايين جنيه وجارى الإعداد للبدء فى المرحلة الثالثة من مشروع تطوير المنطقة البترولية الأولى بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.