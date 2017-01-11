سامح شكري يغادر إلى برلين للتشاور حول الأوضاع الإقليمية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، سامح شكرى، وزير الخارجية، متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، تأتي في إطار تنشيط وتعزيز علاقات مصر مع العواصم الرئيسية حول العالم لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ونقل رؤية مصر فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية وسبل معالجة الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط في إطار من التفاهم والتنسيق المشترك .

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، ومستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسغن، ووزير الداخلية توماس ميزييه، ووزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة زيغمار غابرييل، بالإضافة إلى وزير النقل والبنية التحتية الكسندر دوبرينت، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي غيرد مولر، وفولكر كاودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني، وإيديلغارد بولمان نائبة رئيس البرلمان الألماني، فضلاً عن إجراء عدد من اللقاءات الإعلامية مع وسائل الإعلام الألمانية الهامة مثل صحف زود دويتشة زايتونغ، دي فيلت، فرانكفورتر ألغماينة، وكالة الأنباء الألمانية، كما سيجري وزير الخارجية لقاء مع قناة N24 الإخبارية الألمانية واسعة الانتشار.