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محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري الهند وسنغافورة

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محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري الهند وسنغافورة محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري الهند وسنغافورة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " ــ في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي صباح اليوم ــ أوراق اعتماد سفيري الهند وسنغافورة لدى الدولة .. بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي  والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

 

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