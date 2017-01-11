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سامح شكرى يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للتشاور حول الأوضاع الإقليمية

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سامح شكرى يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للتشاور حول الأوضاع الإقليمية سامح شكرى يغادر القاهرة متوجها إلى برلين للتشاور حول الأوضاع الإقليمية

>كتبت-رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء سامح شكرى وزير الخارجية ،متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، تأتى فى إطار تنشيط وتعزيز علاقات مع العواصم الرئيسية حول العالم، لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، ونقل رؤية مصر فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية وسبل معالجة الأزمات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط، فى إطار من التفاهم والتنسيق المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته مع نظيره الألمانى فرانك شتاينماير، ومستشار الأمن القومى الألمانى كريستوف هويسغن، ووزير الداخلية توماس ميزييه، ووزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة زيغمار غابرييل، بالإضافة إلى وزير النقل والبنية التحتية الكسندر دوبرينت، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي غيرد مولر، وفولكر كاودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني، وإيديلغارد بولمان نائبة رئيس البرلمان الألمانى.
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مصر 365

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