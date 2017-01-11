رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، عقب زيارة لمصر، استغرقت يومين إلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات .

وبحث الرئيس السيسي مع نظيره كير حول الدور الإيجابى لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان، وقوات الحماية الإقليمية المقرر نشرها تحت مظلة البعثة الأممية، واهتمام مصر بالمشاركة فيها، وذلك فى إطار اهتمام مصر بدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار فى جنوب السودان الشقيق، ودعم مصر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لذلك.

وأكد سلفا كير خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن زيارته لمصر تتسق مع العلاقات المتميزة مع القاهرة، التى استمرت طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن غالبية قادة جنوب السودان، تلقوا تعليمهم فى مصر وأن لديهم أكثر من ٦ ألاف طالب يدرسون فى المؤسسات التعليمية العليا فى مصر، مشدداً على سعى بلاده لإحلال السلام.