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السعودية ترسل مساعدات للنازحين من حلب عبرت الحدود التركية

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السعودية ترسل مساعدات للنازحين من حلب عبرت الحدود التركية السعودية ترسل مساعدات للنازحين من حلب عبرت الحدود التركية

>الرياض (أ ف ب)

عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات المخصصة الى النازحين من مدينة حلب الحدود التركية السورية الأربعاء، بحسب ما افادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 

وقالت الوكالة "عبرت اليوم 25 شاحنة قادمة من مدينة الريحانية التركية الحدود التركية السورية وهى تحمل على متنها مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاجلة التى تستهدف فى مرحلتها الأولى النازحين من حلب".

 

وأوضحت أن المساعدات تشمل "سلالا غذائية للبالغين والأطفال إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية"، مشيرة إلى "برامج أخرى تنفيذية" ستتبع هذه المساعدات التى تستهدف محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

 

وبحسب الوكالة، يشرف على تنفيذ برامج المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان فريق مختص "يتواجد حاليا فى المنطقة الحدودية التركية السورية".

 

وكان المركز بدأ منذ الاثنين توزيع مساعدات فى مخيم كفر حوم فى محافظة أدلب ومخيم الكمونة فى منطقة سرمدا بمحافظة أدلب، وفقا للوكالة.

 

وفى ديسمبر الماضي، اطلقت السعودية حملة لجمع اموال من أجل مساعدة المهجرين بسبب الحرب فى سوريا وخصوصا النازحين من حلب التى كانت احياؤها الشرقية معقلا للفصائل المعارضة التى تدعمها الرياض.

 

وذكرت وكالة الانباء السعودية أن القادة السعوديين تبرعوا ب35 مليون يورو لإطلاق الحملة.

 

ونزح أكثر من 11 مليون سورى أى أكثر من نصف السكان، منذ بداية النزاع فى سوريا فى 2011، الذى أدى الى سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل.

 


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