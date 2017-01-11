"تموين الإسكندرية" تضبط مطعم به أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة اليوم، الأربعاء، بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية أسفرت عن ضبط "م. ج"- 42 سنة صاحب مطعم كائن دائرة قسم ثان العامرية لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال استخدام السلع الغذائية الغير صالحة فى تحضير الوجبات بمطعمه وكذا تجميع السلع التموينية المدعومة بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

وتم استهداف المطعم بمعرفة ضباط الإدارة وتم ضبط 10 عبوات بسطرمة، 5 كجم كبدة بهما تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و"32" زجاجة زيت تموينى مدعم - ماركة كهرمان عبوة لون صناعى " كامينا " محظور استعمالها فى التصنيع الغذائى.

كما تم ضبط" م. م"- 37 سنة صاحب مخبر حر لقيامه بتجميع 140 كيس من السكر التموينى المدعم و36 زجاجة زيت تموينى مدعم ماركة كهرمان، و"ع. س"- 50 سنة بائع لقيامه بتجميع 380 لتر بنزين 80 أوكتين المدعم دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وفى مجال متابعة العمل بإدارات التموين التابعة لمديرية التموين بالإسكندرية بإنحاء المدينة فقد تم ضبط 2 قضية ممارسة مهنة كاتب عمومى "بدون ترخيص" أمام مكتب تموين الدخيلة.