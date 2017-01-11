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دراسة: 45 دقيقة من رياضة المشى أسبوعيا تقلل الشكوى من التهاب المفاصل

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دراسة: 45 دقيقة من رياضة المشى أسبوعيا تقلل الشكوى من التهاب المفاصل دراسة: 45 دقيقة من رياضة المشى أسبوعيا تقلل الشكوى من التهاب المفاصل

> أ.ش.أ

بشرى سارة لكبار السن ممن يعانون من آلام مفاصل تؤرق راحتهم، أكدت دراسة طبية حديثة إمكانية استفادة كبار السن من مزاولة المشى لمدة 45 دقيقة أسبوعيا فى تخفيف حدة ما يعانونه من آلام التهاب المفاصل.

 

توصلت النتائج، التى نشرت فى عدد يناير من مجلة "رعاية مرضى التهاب المفاصل والبحث العلمى" إلى أن المشاركين، الذين حققوا الحد الأدنى من 45 دقيقة من النشاط البدنى المعتدل مثل المشى السريع أسبوعيا، شهد 80% منهم تحسنا ملموسا والمحافظة على الكفاءة الوظيفية للمفاصل فى المستقبل، مقارنة بالوضع قبل عامين بين المرضى الذين لم يشاركوا فى ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

 

وأراد الباحثون من جامعة "نورث وسترن" الأمريكية، تحديد سلبيات تدنى مستوى النشاط الحركى فى محاولة لحث الفئات الأقل نشاطا على ممارسة الرياضة لمدة 45 دقيقة أسبوعا.

 

كما أشار الباحثون إلى أن الرجال والنساء الذين شاركوا فى الدراسة وانتظموا فى ممارسة الرياضة تراجعت بين الثلث منهم أعراض التهاب المفاصل واستعادوا كامل القدرات الوظيفية للمفاصل فى غضون العامين، مؤكدين أن النشاط القليل أفضل من لا شىء.

 

استخدم الباحثون جهاز التسارع المتطور لرصد الحركة، لقياس النشاط البدنى بين 1600 بالغ، فى إطار مبادرة بحثية وطنية للكشف المبكر عن هشاشة العظام، تصل الفخذ والقدمين.

 

وقد توصلت الدراسة إلى أن النشاط الرياضى الأكثر فعالية فى الحفاظ أو تحسين وظائف المفاصل بعد ذلك بعامين، هو ممارسة نشاط معتدل كالمشى لمدة لا تقل عن 45 دقيقة أو على أقل تقدير المشى لمدة 10 دقائق كل ساعة.

 


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