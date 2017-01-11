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النائبة نشوى الديب تنضم لمبادرة الإعلامية ريهام سعيد لتطوير المدارس

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النائبة نشوى الديب تنضم لمبادرة الإعلامية ريهام سعيد لتطوير المدارس النائبة نشوى الديب تنضم لمبادرة الإعلامية ريهام سعيد لتطوير المدارس

>كتب أمين صالح

فى إطار مبادرة " كلنا مصريين " لتطوير المدراس التى أطلقتها الإعلامية ريهام سعيد، فى برنامج "صبايا الخير" على قناة " أون اى " ، أعلنت نشوى الديب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، انضمامها للمبادرة، لتطوير ودعم المدارس فى .

وقالت الديب فى تصريح لــ"اليوم السابع" أنها تؤمن برسالة المبادرة، خاصة وأن هناك الكثير من المدارس، التى تحتاج إلى تطوير بشكل عاجل، منها على سبيل المثال مدرسة مصطفى كامل فى "عزبة المطار" بحى إمبابة، موضحة أنها أبلغت وزارة التربية والتعليم بأن هناك مبنى آيل للسقوط فى هذه المدرسة ويجب التحرك فورا لترميمها، ولم يستجب أحد.

وأضافت الديب، أنها عقب حلف اليمين كعضو للبرلمان تقدمت ببيانين عاجلين لوزير التربية والتعليم، والتقت الوزير نفسه وسردت تفاصيل مشكلات مدارس الجيزة، ولم يتم التحرك، ثم التقت رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وتحدثت عن الواقعة وبدوره تحدث إلى المسئولين، ووجهم بحلها، وحتى الآن لم يتحرك أحد.

كانت الإعلامية ريهام سعيد أطلقت مبادرة "كلنا مصريين" لتطوير ودعم المدارس، وأكدت أن تطوير التعليم ليس فقط من خلال تطوير المناهج ،ولكن من خلال وجود مدرسين أكفاء، وبنية تحتية جديدة، تشمل دورات مياه نظيفة، وخدمات متكاملة.


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