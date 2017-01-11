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هزاع بن زايد يعزي رئيس الدولة وشعب الإمارات في " بواسل الخير "

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هزاع بن زايد يعزي رئيس الدولة وشعب الإمارات في " بواسل الخير " هزاع بن زايد يعزي رئيس الدولة وشعب الإمارات في " بواسل الخير "

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهداء الوطن الأبرار الذين لقوا ربهم في الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس بمدينة قندهار في جمهورية أفغانستان إبان قيامهم بواجبهم خلال مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني الصديق .

وقال سموه في حسباه الرسمي على "تويتر"  : " أن يرتقي لنا شهداء على دروب الخير ومساندة إخوتنا في الإنسانية فهنا يتجلى الفارق الشاسع بين أيادي الإمارات البيضاء وأيادي الإرهاب السوداء ".

وأكد سموه أن إمارات زايد الخير تدرك دوما أن العطاء لا يتحقق دون تضحيات وشهداؤنا اليوم في قندهار أضافوا إلى سجل الإمارات صفحات ناصعة من العزة والمجد.

وأطلق سموه على الشهداء الأبرار تسمية " بواسل الخير" مؤكدا أننا أمام عظيم تضحياتهم نقف إجلالا وتعلو الهامات فخرا واعتزازا.

خالص العزاء لرئيس الدولة وشعب الإمارات وذوي الشهداء.

 

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