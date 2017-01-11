ضبط 2.5 طن أرز مجهولة المصدر و400 كيلو مجمدات منتهية الصلاحية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة ممكنة على الأسواق، وأسفرت الحملة التى قادها العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين عن ضبط 51 قضية تموينية منها ضبط حسن . ن . ع . ق 36 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية " غير مرخص " ويقيم بمركز أخميم لحيازته كميات من الأرز مجهول المصدر وتم ضبط 2 طن ونصف أرز وتحرر عن ذلك المحضر رقم 44 جنح قسم الكوثر لسنة 2017 اليوم، وتم ضبط محمد . ا . م . م 30 سنة صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية غير مرخصة ويقيم مركز أخميم لحيازته سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدامى وتم ضبط 250 كيلو جرام وراك فراخ و150 كيلو جرام كبد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 45 جنح قسم الكوثر لسنة 2017 اليوم.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و6 قضايا مخابز تنتج خبز ناقص الوزن ،4 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية ،و3 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتان عرض لحوم بدون غطاء شاش، وقضيتان إدارة منشأة بدون ترخيص تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.