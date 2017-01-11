أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن جنوب سيناء: أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية

Google+ Print
مدير أمن جنوب سيناء: أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية مدير أمن جنوب سيناء: أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، إن أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية بداية من موسى وحتى طابا، نافيا تنظيم أمناء الشرطة والأفراد إضرابا فى أقسام الشرطة.

 

وأضاف مدير الأمن، أن هناك قرارا وزاريا صدر منذ يومين مفاده أن نظام العمل فى المحافظة سيكون 10 أيام راحة، و20 يوما عمل بدلا من 15 يوما والتى كانت تطبق عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن القرار جاء لصالح العمل ومن أجل التكثيف الأمنى ولسد العجز، حيث إن الأعداد التى تعمل 75% من القوة المطلوبة، منهم 50% بالتبادل مما لا يكفى للتأمين.

 

وأشار مدير الأمن إلى أن أفراد وأمناء الشرطة يحصلون على مكافأة 300% بجنوب سيناء، والقرار تصحيح لوضع خاطئ، محذرًا كل من سيمتنع عن نزول الخدمات بالمجازاة.

 

وتشهد مدينة شرم الشيخ حالة استنفار أمنى بسبب وقفة نظمها بعض أمناء الشرطة، للمطالبة بزيادة أيام إجازتهم، ودفعت مديرية الامن بالضباط ومجندى قوات الامن للتواجد فى نقاط الخدمات الامنية الحيوية، علاوة على تكثيف الدوريات الراكبة ونقاط التفتيش وكاميرات المراقبة.

 

وقال مصدر من افراد قوات الأمن، انه تم الدفع بسيارتين امن مركزى لفض اضراب الافراد والخروج من الاستراحات، وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع ما تسبب فى إصابة عدد من الأفراد بحالات اختناق وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه