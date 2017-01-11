مدير أمن جنوب سيناء: أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، إن أقسام الشرطة تعمل بصورة طبيعية بداية من عيون موسى وحتى طابا، نافيا تنظيم أمناء الشرطة والأفراد إضرابا فى أقسام الشرطة.

وأضاف مدير الأمن، أن هناك قرارا وزاريا صدر منذ يومين مفاده أن نظام العمل فى المحافظة سيكون 10 أيام راحة، و20 يوما عمل بدلا من 15 يوما والتى كانت تطبق عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن القرار جاء لصالح العمل ومن أجل التكثيف الأمنى ولسد العجز، حيث إن الأعداد التى تعمل 75% من القوة المطلوبة، منهم 50% بالتبادل مما لا يكفى للتأمين.

وأشار مدير الأمن إلى أن أفراد وأمناء الشرطة يحصلون على مكافأة 300% بجنوب سيناء، والقرار تصحيح لوضع خاطئ، محذرًا كل من سيمتنع عن نزول الخدمات بالمجازاة.

وتشهد مدينة شرم الشيخ حالة استنفار أمنى بسبب وقفة نظمها بعض أمناء الشرطة، للمطالبة بزيادة أيام إجازتهم، ودفعت مديرية الامن بالضباط ومجندى قوات الامن للتواجد فى نقاط الخدمات الامنية الحيوية، علاوة على تكثيف الدوريات الراكبة ونقاط التفتيش وكاميرات المراقبة.

وقال مصدر من افراد قوات الأمن، انه تم الدفع بسيارتين امن مركزى لفض اضراب الافراد والخروج من الاستراحات، وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع ما تسبب فى إصابة عدد من الأفراد بحالات اختناق وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.