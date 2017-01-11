كتاب إسرائيلى جديد يترجم أغانى "العندليب" للعبرية

كتب - محمود محيى

استمرارا لمسلسل السرقة الإسرائيلى للتراث الفنى المصرى وتحديدا أغانى "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، و"كوكب الشرق" السيدة أم كلثوم، أصدر مؤخرا فى إسرائيل كتابا جديدا لأغانى العندليب يتضمن سيرته الذاتية وتاريخه الفنى وأغانيه مترجمة للغة العبرية.

وسلطت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، الضوء على الكتاب الجديد لمؤلفه الإسرائيلى ذو الأصول العراقية، لطيف بارطوف، والذى أصدر فى السنوات الأخيرة عدة كتب من بينها كتابا تُرجمت فيه الأغانى الأفضل للمطربة المصرية الكبيرة أم كلثوم.

وكان بارطوف قد نشر أيضا فى عام 2015 كتاب بعنوان "أغان مختارة للموسيقى والمطرب الكبير محمد عبد الوهاب"، وقد تضمن الكتاب 158 أغنية ترجمها المؤلف اليهودى للعبرية.

ويضم الكتاب الإسرائيلى الجديد الذى صدر فى نهاية عام 2016 الماضى وبداية العام الجارى، الذى جاء تحت عنوان "مختارات من أغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ"، مقدمة قصيرة عن الفنان المصرى العريق وتاريخ حياته، وتطور سيرته المهنية، إلى جانب كل أغنية مشار إلى سنة بثها فى الإذاعة، وتظهر كلمات الأغنية بالعربية وبالعبرية أيضا.

وقال موقع "مكور راشون" الإخبارى الإسرائيلى، إن بارطوف يصدر الكتب بشكل مستقل، ولا يمكن الحصول عليها فى مكتبات الكتب المعروفة وإنما عن طريق التوجه إلى بارطوف عبر رسالة إلكترونية، فى منتدى لمهاجرى "يهود بابل"، وفى مقهى صغير بمدينة القدس المحتلة اسمه "كروسلا".

وكان قد ولد المؤلف الإسرائيلى لطيف أبو الخير فى بغداد عام 1933، ووصل إلى إسرائيل عام 1951، وأقام فى القدس، وفى العراق، تعلم فى المدرسة اليهودية "الشماس"، التى كانت لغة التعليم الأساسية فيها العربية، إلى جانب الإنجليزية، وبعد مجيئه إلى إسرائيل أكمل دراسته الثانوية، ودرس إدارة الحسابات، وفى عام 1954، عندما طلب موظفون فى وزارة المالية، انخرط فى العمل وبقى فيه حتى تقاعده عام 1998.

وأبقى بارطوف اسمه الشخصى، لطيف، كما هو، وفى المقابل، غير اسم عائلته، "أبو الخير"، إلى "بارطوف"، وهو اسم يدمج من العربية والعبرية بمعنى الخير.

وأشار الموقع الإخبارى الإسرائيلى، إن بارطوف لم يخف، مثل الكثير من اليهود من أصول شرقية، حبهم للثقافة العربية، وبشكل أساسى للموسيقى المصرية الكلاسيكية.

وأوضح "راشون مكور" إن فكرة ترجمة عشرات الأغانى لكبار المطربين فى مصر، أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، وإصدارها فى كتاب بالعربية، جاءت للمولف الإسرائيلى فى أعقاب جلسات مشتركة مع أصدقاء يهود عراقيين، والذين جائوا إلى إسرائيل فى سن أصغر ولا يعرفون العربية بمستوى عال بما فيه الكفاية، فكرر أولئك طلبهم من بارطوف أن يترجم الكثير من الأغانى وكلما تراكمت ترجمات الأغانى، وحظى بارطوف بمديح وثناء على ترجماته، تشكلت لديه فكرة جمع كل الترجمات، وتحسينها وإصدارها فى كتاب.

الجدير بالذكر، أن الكثير من المطربين الإسرائيليين، وخصوصا من أصول شرقية، قاموا على مدى سنوات طويلة بسرقة أغنيات مصرية كلاسيكية، ومن بين هؤلاء المطربين المطربة اليهودية سريت حداد التى غنت لأم كلثوم، وعوفر ليفى الذى غنى أغنية العندليب الأسمر الخالدة، "سواح".