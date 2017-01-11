وصول 6500 طن بوتاجاز وتداول 459 شاحنة بموانئ السويس والبحر الأحمر

السويس سيد نون

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و57 راكب كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 355 راكب و15 شاحنة و20 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 69 شاحنة والسفينة الحسين وعلى متنها 41 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 294 راكب و15 سيارة و6 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 40 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 38 شاحنة و11 راكب والسفينة الحسين وعلى متنها 9 شاحنة و9 راكب فيما غادرت الحرية وعلى متنها 69 شاحنة.

وأضاف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 342 راكب و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 4 براد و7 تريلا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 233 راكب و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 8 براد و5 تريلا فيما غادرت العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 165 راكب والسفينة بريدج وعلى متنها 24 براد و10 تريلا و950 طرد سمك.