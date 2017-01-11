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الأوقاف تعلن المسودة الأولية لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الـ 5 المقبلة

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الأوقاف تعلن المسودة الأولية لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الـ 5 المقبلة الأوقاف تعلن المسودة الأولية لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الـ 5 المقبلة

الأوقاف (أرشيفية)

أعلنت وزارة الأوقاف المسودة الأولية لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة، من بينها موضوعات المناسبات الوطنية والدينية، وذلك ضمن الخطة الدعوية للوزارة التي تمت مناقشتها مع لجنة تجديد الخطاب الديني بالوزارة، والتي تضم علماء الدين والاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والإعلام ومفكرين.

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، اليوم الثلاثاء، أن كل سنة من السنوات الخمسة تتضمن 54 موضوعا متنوعا من مختلف المجالات، وسيتم استطلاع الأئمة في تلك الموضوعات تمهيدا لوضعها في صياغتها النهائية، مبينا أن أولى خطب العام الأول من الأعوام الخمسة تبدأ في شهر مارس المقبل.

وقال جمعة، في بيان صادر عن الوزارة، إن فلسفة الخطبة تقوم على التنوع وعدم الإفراط في جانب دعوي أو فكري على حساب الجانب الآخر أو إهماله، حيث عنيت الخطة بمختلف المحاور الفكرية فضمت القيم الأخلاقية والوطنية، ومعالجة قضايا التطرف والإرهاب، وتناول قضايا العمل والإنتاج والشباب والأسرة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والإيمانيات، والمناسبات الدينية والوطنية، والقضايا العامة.

وأوضح أن الخطة الدعوية، برغم ارتباطها بالموضوعات المقترحة لخطبة الجمعة، فإنها أعم وأوسع من موضوع الخطبة، حيث تهدف إلى تشكيل وعي عام إيجابي ومتكامل بالقضايا العامة والعصرية الهامة، وتجمع بين ذلك ومساحة الاجتهاد الواسعة.

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