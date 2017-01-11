«الصحفيين» توافق على ترشيح 4 أسماء لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

توافق مجلس نقابة الصحفيين على ترشيح كل من عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق وجمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين السابق وصالح الصالحي عضو مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” ومجدي حلمي مدير تحرير جريدة “الوفد” لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما توافق المجلس خلال اجتماعه مساء يوم الثلاثاء الذي دام ما يقرب من سبع ساعات على كل من عبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق وضياء رشوان مدير مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية ونقيب الصحفيين السابق ومحمد الهواري رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” السابق وخليل رشاد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق والدكتور احمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار وأحمد البرديسي مدير تحرير بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

يذكر أن اجتماع مجلس النقابة برئاسة النقيب يحيى قلاش بدأ في السادسة من مساء يوم الثلاثاء وانتهى منذ قليل.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام المجلس قد أكد أن مجلس النقابة يراعي تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها لاختيار المرشحين المنصوص عليها في القانون وهي ألا تكون قد صدرت ضد العضو عقوبة تأديبية من نقابة الصحفيين خلال أخر ثلاث سنوات وألا تكون صدرت ضده عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف, وألا يكون مالكا أو مساهما في وسيلة إعلامية أو صحفية, وان يكون قد مضى على قيده بجداول نقابة الصحفيين خمسة عشر عاما.

وقام أعضاء مجلس النقابة باختيار المرشحين بالتصويت السري ويتم إرسال أسماء الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الستة الحاصلين على أعلى تصويت بالنسبة لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة ليختار السيد رئيس الجمهورية من بينهم اثنين لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و3 لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.