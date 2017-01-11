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محمد بن راشد: ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في أفغانستان

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محمد بن راشد: ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في أفغانستان محمد بن راشد: ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في أفغانستان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في أفغانستان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن خمسة شهداء ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين.

وتابع سموه: "لا يوجد أي مبرر انساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس .. رحم الله شهداءنا وتقبلهم عنده في الصالحين.. شعب الامارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الانسانية ..الانسانية التي لا يعرفها الارهابيون"

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