دبي للإسعاف تدشن أربع نقاط إسعافية جديدة

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أربع نقاط إسعافية جديدة في مناطق جبل علي والقوز والمدينة العالمية والقصيص.

تأتي هذه الخطوة في إطار مشاريع المؤسسة خلال الربع الأخير من عام 2016 لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإسعاف في امارة دبي.

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن هناك توجهاً استراتيجياً لحكومة دبي يتمثل في الوصول للبلاغات الطارئة في أقل مدة ممكنة إدراكاً لأهمية سلامة الفرد في مجتمعنا، حيث أن الوقت والثواني تعد فاصلاً محورياً بين الحياة والموت في بعض الحالات.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار خطوات تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تحقيق الاستجابة خلال 4 دقائق وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيراً إلى أن هذه المدة الزمنية تمثل نصف المعدل الزمني العالمي للوصول إلى المصابين.

ونوه خليفة بن دراي إلى أن افتتاح نقاط إسعافية جديدة يتطلب تعيين كوادر جديدة ما بين مسعفين وسائقين، حيث أن كل نقطة تحتاج إلى 12 شخصا بينهم 4 سائقين و8 مسعفين يتناوبون على أربع فترات زمنية على مدار اليوم إضافة إلى أن النقاط الجديدة ستحتاج إلى مركبات جديدة، لافتاً إلى أن المؤسسة تهدف الى توفير 120 نقطة إسعافية على مستوى الإمارة حتى عام 2020.

وقال طالب غلوم طالب، مدير إدارة عمليات الإسعاف إن المؤسسة تسعى جاهدة إلى توفير خدمة الإسعاف الطارئ على مدار24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وتسخير مواردها المختلفة لتصل للمصاب أو المريض في أي مكان وزمان، مؤكداً سعي المؤسسة لزيادة أسطولها بطرق إبداعية ومبتكرة لتحقيق رؤية الحكومة ببلوغ 4 دقائق للحالات الطارئة.

من جانبه أكد أحمد عبد الحكيم، رئيس قسم عمليات الإسعاف الطارئة أهمية النقاط الجديدة من حيث موقعها الاستراتيجي، لافتاً إلى أن المؤسسة حققت سرعة استجابة 8 دقائق لما يقارب 70 بالمائة من البلاغات المستلمة في 2016، حيث سعى حالياً لتحقيق رقم عالمي جديد وهو 4 دقائق فقط.

وأشار إلى أن ذلك يعد تحديا كبيرا ولكن ثقة المؤسسة أكبر في إمكانية تحقيق الهدف بتظافر الجهود داخليا على مستوى المؤسسة وخارجيا على مستوى الدوائر الحكومية.