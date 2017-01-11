موانئ البحر الأحمر تخاطب البترول لتموين الشاحنات الأجنبية بالسعر العالمى

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إرسال خطابا إلى وزارة البترول تخطرها بإلغاء محطات التموين بالوقود التى كانت متواجدة فى ميناء سفاجا ونويبع ضمن مشروع تطوير الميناءين، مطالبا البترول بتحديد آليات وإجراءات لتموين الشاحنات الأجنبية الواردة إلى مصر عبر الميناءين بالسعر العالمى للوقود.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة البترول هى المنوط بها تفعيل وتنفيذ قرار تموين الشاحنات الأجنبية الوافدة إلى مصر بالسعر العالمى للوقود، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح قرية الحجاج المجاورة لميناء سفاجا لاستقبال الركاب وانتظارها ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا لتوصية هيئة الرقابة الإدارية.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إنه سيتم تشغيل نظام الكشف على الشاحنات القادمة عبر ميناء سفاجا بالأشعة السينية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة الأشعة السينية بالميناء ضمن مشروع التطوير وتم البدء فى تجارب التشغيل، وسيتم تشغيلها رسميا الأسبوع المقبل.