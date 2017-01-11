ضبط عاملين أثناء ذبحهما وسلخهما حمير بعد سرقتها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم أثناء المرور الأمنى الصباحى، برئاسة الرائد على الصغير ، رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عاملين أثناء قيامهما بذبح وسلخ الحمير بمنطقة السلامونى دائرة المركز بعد سرقتها من أمام مساكن الأهالى بقصد بيع جلودها.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بضبط عاملين أثناء قيامهما بذبح وسلخ الحمير .

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير ، رئيس مباحث المركز قيام صابر . ا . ت . هـ، وشهرته صابر القاعود عامل، وحماده . و . أ. م 15 سنة عامل زراعى، وبخيت . ح . ى . وشهرته شعيب 19 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية بذبح "حمارين" وسلخهما وهروب الأول بالجلود.

تم ضبط المتهمين الثانى والثالث وقررا قيامهما بسرقة حمارين من أمام منزل حسين . ع . إ ع عامل زراعى ويقيم بذات الناحية وذلك لسلخها وبيع جلودها لأحد الأشخاص يدعى عنتر . ف ويقيم بناحية الحواوويش دائرة المركز كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهم الثالث الهارب والجلود محل الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 381 جنح المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.