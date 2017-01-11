أب يصيب نجله بطلق نارى لاتهام آخر بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

كشفت تحريات ضباط وحدة مباحث دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، برئاسة المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز دار السلام حقيقة واقعة إطابة طالب بطلق نارى بالقدم اليمنى، حيث تبين أن وراء واقعة إطلاق النار والد المصاب بسبب وجود خصومة ثأرية مع عائلة أخرى.

كان اللوء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بإصابة طالب بطلق نارى واتهام والده لعائلة أخرى على خصومة ثأرية معهم بإحداث ذلك.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد محمود حلمى معاون مباحث المركز والنقيب كريم عبدالرحمن معاون مباحث المركز بوصول محمود . ع . أ. ع 19 سنة طالب، ويقيم بناحية قرية البلابيش قبلى دائرة المركز ينتمى لعائلة المناصرة بيت الهلايلة إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابا بطلق نارى بالقدم اليمنى.

وبسؤال المصاب اتهم "هشام . ع . م . ى" يقيم بذات الناحية ينتمى لعائلة الديابات بالقوصة بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته تجاهه حال تواجده بمنطقة المقابر، مما نتج عن إصابته لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

توصلت التحريات الأولية لوحدة مباحث المركز إلى قيام والد المصاب بإحداث إصابة نجله واتهام أحد أفراد العائلة الأخرى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 190 إدارى المركز لسنة 2017، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.