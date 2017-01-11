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قنصل مصر بلوس أنجلوس: يد الإرهاب الآثمة لن تقتلع جذور المحبة بين المصريين

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قنصل مصر بلوس أنجلوس: يد الإرهاب الآثمة لن تقتلع جذور المحبة بين المصريين قنصل مصر بلوس أنجلوس: يد الإرهاب الآثمة لن تقتلع جذور المحبة بين المصريين

>كتب أحمد جمعه

نقلت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل العام فى لوس أنجلوس، تهنئة الرئيس عبد الفتاح ، بعيد الميلاد للكنائس المصرية الثلاثة الموجودة فى الساحل الغربى للولايات المتحدة، مؤكدة على أن الدولة والشعب المصرى باقيين وصامدين كنسيج واحد تتحطم على صخرته كافة محاولات الفتنة والوقيعة.

 

 

ووفقا لبيان صادر عن القنصلية المصرية العامة فى لوس أنجلوس، فقد حضرت السفيرة لمياء مخيمر قداس الكنيسة الكاثوليكية فى لوس أنجلوس، كما قامت بزيارة كل من الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية العربية، حيث أشادت قيادات الكنائس المصرية الثلاثة بالدولة المصرية وبمواقف الرئيس السيسي التى أعطت مثالا قويا على الوحدة الوطنية، خاصة خلال زيارته الكاتدرائية المرقسية ليلة الاحتفال بعيد الميلاد، وإعلانه التبرع لبناء مسجد وكنيسة ومركز حضارى كبير فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

وأكدت السفيرة لمياء مخيمر أن شهداء الاعتداء الآثم على الكنيسة البطرسية هم شهداء الوطن، وأن المصاب الجلل سبب ألم لكافة أبناء الشعب المصرى بعنصرية، مشيرة إلى أن يد الإرهاب الآثمة لن تقتلع جذور المحبة ولا جذور الوطن الباقية والصامدة أبد الدهر باتحاد وتآلف أبناء الوطن جميعا على قلب رجل واحد.

 


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مصر 365

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