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دراسة تحذر: اللحوم الحمراء تتسبب الإصابة بالتهابات الأمعاء

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دراسة تحذر: اللحوم الحمراء تتسبب الإصابة بالتهابات الأمعاء دراسة تحذر: اللحوم الحمراء تتسبب الإصابة بالتهابات الأمعاء

>كتبت: نهى طارق

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء تتسبب في زيادة خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء، حيث حلل باحثو هذه الدراسة معلومات عن النظام الغذائي الذي يتبعه أكثر من 46.000 رجل في الولايات المتحدة، من بينهم 764 يعانون من هذه الحالة على مدى 26 عاما.

 

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء زادت فرصة إصابتهم  بالتهابات الأمعاء بنسبة 58 % مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من اللحوم الحمراء، وقال باحثو هذه الدراسة إن اللحوم الحمراء تؤثر على البكتيريا الموجودة في الأمعاء والتي بدورها يمكن أن يغير جهاز المناعة وتهيج بطانة الأمعاء.

 

ووجد الباحثون الفارق من خلال المقارنة بين اللحوم الحمراء غير المجهزة واللحوم الحمراء المصنعة وقال الباحثون إنه في الأغلب يرجع السبب لارتفاع درجات حرارة الطهي المستخدم في النوع الأخير الذي قلل من تأثيرها بشكل كبير، مؤكدين أن تناول اللحوم الحمراء بشكل عام واللحوم الحمراء غير المصنعة بشكل خاص مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالانسدادات.

 

وينصح الأطباء بتبديل تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة بالدواجن أو الأسماك للتقليل من مخاطر الإصابة بالانسدادات، وفقا لموقع NHS فإن هذه الانسدادات تتسبب في الإصابة بالانتفاخات الصغيرة أو الجيوب في بطانة الأمعاء والتي يمكن أن تسبب آلام أسفل البطن ويتسبب في شعور الأشخاص بالتضخم.

 

وقال الباحثون أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء لها العديد من المخاطر ففي دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 42%.


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