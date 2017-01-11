رئيس الدولة ينعى شهداء حادث قندهار الإرهابي

ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار وفد الدولة المكون من الشهداء .. محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان والذين قضوا نحبهم مساء أمس الثلاثاء نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

ودعا صاحب السمو رئيس الدولة بالرحمة والمغفرة لهم .

وأمر سموه - في بيان لوزارة شؤون الرئاسة اليوم - بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام تكريما لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الإنسانية.