ميل غيبسون مصدوم بكلمة ميريل ستريب وروبرت دي نيرو يساندها

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو طريف يظهر ردة فعل النجم العالمي ميل غيبسون Mel Gibson على كلمة الممثلة الشهيرة ميريل ستريب Meryl Streep التي تهجّمت بها على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب Donald Trump خلال حفل الـ Golden Globe في دورته الـ74.

وظهر النجم متجهّم الوجه وغير راض عن حديثها جملة وتفصيلاً، إذ بدا واضحاً تململه من حركات يديه ووجهه.

واللافت أن ميل لم يكن المنزعج الوحيد، إذ ظهر إلى جانبه زميله الممثل فينس فان Vince Vaughn بوجه مقطّب ويشتعل غضباً.

أما النجم روبرت دي نيرو Robert De Niro البالغ من العمر 73 عاماً، فموقفه كان مغايراً، وقال في حديث لصحيفة People: "ما قلته كان عظيماً، وكنا في حاجة أن يقال، وأنت عبرتي عنه بصورة جميلة".

وأضاف: "أحمل لك الكثير من الاحترام لأنك قلت هذا في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بإنجازاتك، وأنا أشاركك هذه المشاعر تجاه الأشرار والبلطجية، فقد طفح الكيل".

وكانت ميريل قد قالت في كلمتها: " إن أكثر المواقف الصادمة في 2016 كانت عندما قام الشخص الذي سعى للجلوس على أكثر المقاعد احتراماً في بلدنا بتقليد مراسل معوّق"، مشيرة بذلك إلى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذي كان قد سخر من المراسل سيرج كوفاليسكي.

وتابعت : "هناك مثلاً آيمي آدمز التي ولدت في فينيسيا الإيطالية، والجميلة روث نيغا التي ولدت في أديس أبابا بإثيوبيا، وتربّت في إيرلندا، والممثل رايان غوسلينغ الذي فاز بجائزة أفضل ممثل لفيلم موسيقي وهو كندي الجنسية، وديف باتل ذو الأصول الكينية والبريطاني الجنسية، فكل هؤلاء لا يمكن لأحد أن يطردهم ويبعدهم من الولايات المتحدة".

وختمت النجمة ميريل ستريب حديثها بالقول: "هوليوود تعجّ بالغرباء والأجانب، وإذا أخرجناهم جميعاً من البلاد فلن يكون لديك شيء لتشاهده سوى كرة القدم والفنون القتالية المختلطة".

بدوره، ردّ ترامب على النجمة بالقول إنها "ممثلة مبالغ في تقديرها"، وكتب عبر حسابه الخاص في تويتر: "ميريل ستريب واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود، لا تعرفني لكنها هاجمتني الليلة الماضية في حفل Golden Globe".

وهذه التغريدة هي ثاني ردّ من ترامب على ميريل، إذ قال في مقابلة هاتفية مع "نيويورك تايمز": "الناس يواصلون القول إنني قصدت السخرية من إعاقة الصحافي، وكأن ميريل ستريب وآخرين بإمكانهم أن يقرأوا أفكاري. لم أقم بذلك قط".





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