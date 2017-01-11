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مصير سلمان خان يُحدّد في 18 يناير.. هل يدخل السجن؟

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الأربعاء 11-01-2017 00:40

ذكرت مصادر رسمية أن محكمة جودبور الهندية حددت تاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2017 موعداً لجلسة النطق بالحكم وإعلان قرارها بشأن قضية حيازة أسلحة برخصة منتهية الصلاحية، المتهم بها النجم السينمائي سلمان خان Salman Khan.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة filmibeat الهندية، إذا أدين سلمان، فيمكن أن يواجه السجن لمدة سبع سنوات.

وكان بطل فيلم "Bajrangi Bhaijaan " قد نفى الإتّهامات بقتل غزلان نادرة عندما كان متواجداً في كانكاني.

أما المحكمة، فأعلنت في السابق تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة استماع في 4 أبريل/ نيسان الماضي، مع العلم بأنّ المدّعي العام دينيش تيواري كان قد جزم أنّ الجهة القضائية أعطت المتّهم الفرصة الكافية للبحث عن شهود ووقائع ودلائل تفيده وتؤكّد براءته.

وكانت إدارة إحدى المحميات الطبيعية قد أقامت دعوى في العام 1998 إدّعت فيها أن ترخيص السلاح الذي كان بحوزة سلمان عندما أطلق النار على الغزلان منتهي الصلاحية، وبناءً على ذلك، انطلق التحقيق وتم تصنيف هذه الحادثة تحت بند استعمال السلاح غير المشروع بموجب المادتين 25/3 و 27/3 من قانون الأسلحة.

 

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