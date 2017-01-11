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جورج كلوني داعماً ميريل ستريب: "نأمل ألا يدمّر ترامب كل شيء"

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الأربعاء 11-01-2017 01:48

أكد النجم العالمي جورج كلوني George Clooney دعمه لزميلته ميريل ستريب Meryl Streep التي وجهت نقداً لاذعاً للرئيس الأمريكي دونالد Donald Trump، خلال حفل توزيع جوائز الـ Golden Globe 2017.

وقال كلوني رداً على ما جرى: "أليس من المفترض بك أن تدير البلاد؟ لم أصوت له ولا أدعمه ولا أظنه يملك الخيار الصحيح. في هذه اللحظة من حياتنا علينا أن نأمل ألا يدمر كل شيء. الحقيقة هي أن عليك أن تأمل أن يؤدي عمله بشكل مقبول، لأن الولايات المتحدة إن فشلت فستحدث أشياء رهيبة، لذا علينا أن نأمل أن يبلي بلاء حسناً.. لا أرى أيَّ علامات على ذلك".

يشار الى أن ستريب (56 عاماً) إنتقدت سخرية ترامب من إعاقة مراسل صحفي، وتقليده إياه خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية، واتهمته بنشر العنف والبغضاء.

ولجأ ترامب إلى موقع تويتر لينعت ستريب بأنها "تُمنَح حجماً أكثر مما تستحقه".

حديث كلوني جاء في حفل أقيم من أجل وثائقي The White Helmets (الخوذات البيض) الذي يقص حياة متطوعين لإنقاذ الضحايا في سوريا.

 

 

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