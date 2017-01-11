رواد تويتر يدشنون هاشتاج "خطاب الوداع" عقب رحيل أوباما عن الرئاسة الأمريكية

كتب محمد الديب

دشن رواد موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، هاشتاج يحمل اسم "خطاب الوداع"، الذى دخل ضمن قائمة الأكثر تداولاً، بالتزامن مع خطاب الرئيس الأمريكى أوباما، قبل أن يودع الحياة السياسية فى الولايات المتحدة بعد ولايتين فى البيت الأبيض وفى سن 55 عامًا، وإلقاء خطابه الأخير أمام الأمريكان فى مدينة شيكاجو التى بدأ منها مسيرته السياسية.

وقال الرئيس باراك أوباما، خلال خطاب الوداع، والذى سيسلم السلطة فى 20 يناير الجارى للجمهورى دونالد ترامب، إنه تعلم من الأمريكيين كيف يكون رئيسًا أفضل للولايات المتحدة.

وأضاف، خلال خطابه الأخير كرئيسًا لأمريكا: "تمكنا من الانتقال من الاستعباد إلى الحرية وجعل حياتنا أفضل"، مضيفًا: اتفقت مع ترامب على الانتقال السلس للسلطة".