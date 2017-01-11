الاتحاد يواجه المريخ السودانى ودياً ..وكاسونجو تحت المنظار

كتب محمد عراقى ومحمد الجزار

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى اختباراً ودياً جديداً عندما يواجه المريخ السودانى للمرة الثانية على ملعب الأخير مساء اليوم الأربعاء ،لتدعيم العلاقات بين الناديين ،ولتجهيز الفريقين لبطولتى الدورى فى مصر والسودان.

وانتهت المباراة الأولى بتعادل الفريقين ايجابياً بهدفين لكل فريق ،وحسمت القرعة وجهة كأس البحر الأحمر للتسوق لصالح زعيم الثغر، بعد اتفاق الفريقين على ذلك قبل انطلاق المباراة التى شهدت تألق أكثر من لاعب فى الاتحاد السكندرى وعلى رأسهم المهاجم خالد قمر.

فى الوقت الذى يراقب نادى المريخ فى مباراة اليوم الكونغولى كاسونجو مهاجم الاتحاد السكندرى تمهيداً لشرائه الصيف المقبل، بعد رفض إدارة زعيم الثغر التفريط فى اللاعب خلال الميركاتو الشتوى الجاري للفريق السودانى أو لأي من الأندية التي طلبت ضمه.

وغاب كابونجو كاسونجو عن المباراة الودية الأولى لعودته متأخراً من بلاده ،بعد حصوله على أجازة عقب توقف بطولة الدوري العام ،بسبب معسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالجابون والتى تنطلق يوم 14 يناير الجارى.

ويتواجد الاتحاد السكندرى فى السودان حالياً لإقامة معسكر هناك يتخلله مواجهتين وديتين أمام المريخ السودانى فى اطار استعدادات زعيم الثغر لاستئناف مسابقة الدوري العام كما يقوم الرئيس السودانى عمر البشير بتكريم البعثة المصرية.