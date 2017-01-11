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بالصور..مأساة شاب مصاب بشلل رباعى يحتاج "زرع خلايا" بـ200 ألف جنيه

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بالصور..مأساة شاب مصاب بشلل رباعى يحتاج "زرع خلايا" بـ200 ألف جنيه بالصور..مأساة شاب مصاب بشلل رباعى يحتاج "زرع خلايا" بـ200 ألف جنيه

>القليوبية – محمد قاسم

"مش عاوز غير أن أقف على رجلى تانى وأتعالج".. بتلك الكلمات بدأ "أحمد على إمام"- 24 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة يروى مأساة مرضه لـ"اليوم السابع" بعدما أصيب بشلل رباعى نتيجة التهاب مزمن فى جذور الأعصاب ولا يملك ثمن علاجه.

 

وفى البداية قال لقد أصبت منذ عامين بألم شديد فى كتفى اليمين ولم أكن أعلم أن تلك الآلام ستكون بداية لرحلة مع العجز وظننته ألم عادى، وذهبت إلى الأطباء وقرروا لى بعض الأدوية ولكنها لم تفلح فى تخفيف الألم وبعدها بعدة شهور بدأت أشعر بألم آخر فى كتفى الشمال وهنا ذهبت لإجراء بعض التحاليل والإشاعات، وأكد لى الأطباء أننى مصاب بالتهابات مزمنة فى جذور الأعصاب ومضت الأيام وأنا أعيش بذلك الألم.

 

وناشد أحمد المسئولين بالوقوف بجانبه ومساعدته فى تحمل تكاليف علاجه حتى يستطيع الوقوف والحركة وتعود له حياته بشكل طبيعى مثل باقى الشباب فى مثل سنه.


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