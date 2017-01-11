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النائب العام : لن يهدأ لي بال حتى ينفذ حكم الإعدام في قاتل عبيدة

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النائب العام : لن يهدأ لي بال حتى ينفذ حكم الإعدام في قاتل عبيدة النائب العام : لن يهدأ لي بال حتى ينفذ حكم الإعدام في قاتل عبيدة

أكد النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أنه لن يهدأ له بال حتى يُنفذ حكم الإعدام في قاتل الطفل عبيدة.

وقال النائب العام عقب حجز محكمة استئناف دبي القضية للحكم في 22 يناير الجاري: " إن دم الطفل عبيدة في رقبتنا، ولن تقبل النيابة العامة بحكم غير الإعدام ".

تعليقات الحميدان جاءت ، عقب جلسة محكمة الاستئناف وتداول محامي الدفاع لجملة وردت في التقرير الطبي مضمونها أن " المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع" في محاولة للإيحاء بأنه يعاني من مرض نفسي، قد يخفف عنه الحكم.

وقال الحميدان: سنتابع القضية في إجراءات التقاضي كافة، وفق ما يمنحنا إياه القانون، وسنتابعها إلى التمييز، وحتى لحظة تنفيذ الحكم.

 

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