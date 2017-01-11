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ضبط 4 مسجلين خطر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بحملة أمنية بالقاهرة

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ضبط 4 مسجلين خطر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بحملة أمنية بالقاهرة ضبط 4 مسجلين خطر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بحملة أمنية بالقاهرة

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم  وتم القبض على 7 متهمين، بينهم 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بالقاهرة.

وتمكنت الحملة فى البداية من ضبط أحمد.س 34 سنة عاطل، بدائرة قسم شرطة المرج والمحكوم عليه في القضية رقم 4740 / 4370 مدينة نصر أول " مخدرات  " والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط عماد.خ 21 سنة عاطل ومقيم محافظة القليوبيه والمحكوم عليه في القضية رقم 3652 / 935 لسنة شبرا الخيمة أول  " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

وتم ضبط  محمد.ح 22 سنة عاطل ومقيم محافظة القاهرة والمحكوم عليه في القضية رقم 30939 / 5519 بولاق أبو العلا " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

وتم ضبط محمد.أ 24 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون والمحكوم عليه في القضية رقم 3665 / 1537 الاميرية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

 


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