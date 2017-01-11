ضبط 4 مسجلين خطر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بحملة أمنية بالقاهرة

كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم وتم القبض على 7 متهمين، بينهم 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بالقاهرة.

وتمكنت الحملة فى البداية من ضبط أحمد.س 34 سنة عاطل، بدائرة قسم شرطة المرج والمحكوم عليه في القضية رقم 4740 / 4370 مدينة نصر أول " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط عماد.خ 21 سنة عاطل ومقيم محافظة القليوبيه والمحكوم عليه في القضية رقم 3652 / 935 لسنة شبرا الخيمة أول " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

وتم ضبط محمد.ح 22 سنة عاطل ومقيم محافظة القاهرة والمحكوم عليه في القضية رقم 30939 / 5519 بولاق أبو العلا " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

وتم ضبط محمد.أ 24 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون والمحكوم عليه في القضية رقم 3665 / 1537 الاميرية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن المؤبد .