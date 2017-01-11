بالصور.. مياه المجارى تغرق منازل أهالى "الجناين" ببورسعيد لكسر ماسورة الصرف

بورسعيد _ محمدفرج

رصد اليوم السابع مأساة يعيشها أهالى منطقة الجناين العشوائية بالكليو 4,5 جنوب بورسعيد عندما فوجئوا بمياه المجارى تغرق منازلهم وحجرات النوم والمعيشة والمداخل بسبب كسر الماسورة التى تصب مياه الصرف الخاص بهم بأرض زراعية مواجهة لوحداتهم العشوائية .

وقال هانى محمد 30 سنه فرد أمن بأحد الشركات الخاصة عن مدى الأضرار التى وقعت عليهم وأسفرت عن غرق حجرات النوم والأسرة ودولاب الملابس ومداخل المسكن بمياه الصرف الصحى .

وأضافت فاطمة 28 سنه ربة منزل أن مياه المجارى أحالت إستخدام الأسرة التى تم رفعها ببعض الحجارة حتى لاتتهاهلك رغم صعوبة النوم بها وكذلك عدم تمكننا من إستخدام دوارات المياه نتيجة وصول منسوب إرتفاع مياه المجارى لـ15 سم .

وناشدت الأسر المتضررة إلتزام رئيس الحى بإرسال عربات شفط المياه يوميا دون إنقطاع للحد من مياه الصرف الصحى ولحين الإنتهاء من وحداتنا السكنية التى يتم بنائها حاليا بمنطقة النورس، أو إعادة إصلاح الماسورة التى تم كسرها ودفنها ضمن الطريق الممتد من منطقة الجناين وحتى الكوبرى العائم الذى يربط بين بورسعيد وبورفؤاد لإنقاذ أطفالنا من مياه المجارى التى تهدد صحتهم بالأمراض والفيروسات التى تفتك بهم نتيجة ماتحمله مياهها من أوبئة .