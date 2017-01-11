تدريب صباحى للمنتخب قبل الحصول على راحة 24 ساعة

كتب - محمد ربيع - محمد مراد

يخوض اليوم منتخب مصر تدريبا فى العاشرة صباحا باستاد القاهرة على أن يغادر بعدها اللاعبون معسكر الفراعنة والحصول على راحة فى اليوم التالى، من أجل زيارة اللاعبين لأسرهم على أن ينضموا صباح الجمعة لمعسكر الفريق والتدريب الأخير باستاد بتروسبورت والسفر بعد الظهر إلى الجابون للمشاركة فى كأس الأمم .

ما زال مركز حراسة المرمى يسبب أزمة للجهاز الفنى بعد تألق الثلاثى عصام الحضرى و أحمد الشناوى و شريف إكرامى فى التدريبات ، وتم الإستقرار بصفة كبيرة على الدفع بالحضرى فى لقاء مالى بحكم خبرته الكبيرة فى المحافل الدولية ومواجهة الضغط فى لقاء الافتتاح.

كما حرص الجهاز الفنى على إراحة سعد سمير من تدريب الفراعنة وخضع لتدريبات طبية بعد تعرضه لكدمة فى ودية تونس.