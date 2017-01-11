أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

تدريب صباحى للمنتخب قبل الحصول على راحة 24 ساعة

Google+ Print
تدريب صباحى للمنتخب قبل الحصول على راحة 24 ساعة تدريب صباحى للمنتخب قبل الحصول على راحة 24 ساعة

>كتب - محمد ربيع - محمد مراد

يخوض اليوم منتخب تدريبا فى العاشرة صباحا باستاد القاهرة على أن يغادر بعدها اللاعبون معسكر الفراعنة والحصول على راحة فى اليوم التالى، من أجل زيارة اللاعبين لأسرهم  على أن ينضموا صباح الجمعة لمعسكر الفريق والتدريب الأخير باستاد بتروسبورت والسفر بعد الظهر إلى الجابون للمشاركة فى كأس الأمم .

ما زال مركز حراسة المرمى يسبب أزمة للجهاز الفنى بعد تألق الثلاثى عصام الحضرى و أحمد الشناوى و شريف إكرامى فى التدريبات ، وتم الإستقرار بصفة كبيرة على الدفع بالحضرى فى لقاء مالى بحكم خبرته الكبيرة فى المحافل الدولية ومواجهة الضغط فى لقاء الافتتاح.

كما حرص الجهاز الفنى على إراحة سعد سمير من تدريب الفراعنة وخضع لتدريبات طبية بعد تعرضه لكدمة فى ودية تونس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي